Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan bir diyaliz hastası, organ nakli sayesinde yeniden sağlığına kavuşunca kana kana su içmeye başladı.
AA'nın haberine göre; ilçede bir fabrikada çalışan Levent Ergin, üç yıl önce yürümede zorluk, güçlük ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kontrollerinin ardından Ergin'e yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı konuldu.
Bunun üzerine diyalize girmeye başlayan Levent Ergin, böbrek nakli yaptırmaya karar verip iki sene önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezine başvurdu.
Ergin'e beklediği haber Yalova Devlet Hastanesinden geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları, ailesi tarafından bağışlandı. ÇOMÜ ekibi tarafından Yalova'dan alınan böbrek, Çanakkale'ye getirilerek Ergin'e nakledildi.
ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Levent Ergin'in başarılı bir operasyonla sağlığına yeniden kavuştuğunu söyledi.
ÜÇ YILDIR DİYALİZE BAĞLI YAŞIYORDU
Ergin'in üç yıldır diyalize bağlı süren yaşamının normale döndüğünü belirten Alan, şöyle konuştu: "Daha önce kendisine bir kez böbrek nakli çıktı. Telefonla arandı ama net bir iletişim kurulmadığı için gelemedi. O nakil şansını değerlendiremedi. Yalova Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınları organlarını bağışladı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri merkezimize ulaştı. Yapılan tetkikler sonrası Levent Bey'e böbrek nakli sırası geldiği için böbreği kendisine başarılı bir operasyonla taktık. 3 saat süren bir operasyon sonrası böbrek hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Çabucak idrar üretti, bir litreye yakın idrar çıkardı."
Alan, merkezde 72'nci organ naklini Levent Ergin'e yaptıklarını sözlerine ekledi.
Ergin ise nakil sonrası en büyük mutluluğunun kana kana su içmek olduğunu vurguladı.
Haftada üç gün diyaliz cihazına bağlandığında tansiyonu düştüğü ve sıvı çekildiği için büyük zorluklar yaşadığını anlatan Ergin, "Suya hasrettik, suya kavuştuk. Diyaliz döneminde hep arkadaşlarıma, 'Böbrek nakli olayım, 20 litrelik damacanayı dikeceğim' derdim. Bu hayalimi 5 litrelik su bidonuyla gerçekleştirdim. Sağlığımıza kavuştuk. Çocuklarımla artık zaman geçirebiliyorum. Artık diyalize girmiyorum" dedi.
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