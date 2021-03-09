Böbrek yetmezliği olan karısının diyaliz tedavisini 10 yıldır evde uyguluyor

AA

Perşembe ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi 46 yaşındaki Ayşen İrem Batuk'a, 2008'de böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bir süre ilaç tedavisi uygulanan Batuk, daha sonra Altınordu ilçesindeki özel bir merkezde 3 yıl diyalize girdi.

Haftanın belirli günleri merkeze gelerek 4 saat diyaliz tedavisi gören Batuk, zor günleri eşi Levent Batuk'un desteğiyle aştı. Levent Batuk, yaptığı araştırma sonucu eşinin merkeze gitmeden evinde diyalize girebileceğini öğrendi.

Bunun üzerine merkezde hemodiyaliz cihazının kullanımına ilişkin eğitim alan Batuk, maliyetini sigorta şirketinin karşıladığı mobil cihazı evine getirip kurdu.

10 yıldır haftada 3 gün eşini diyalize bağlayan Batuk, 8 saatlik diyaliz zamanını uyku saatine denk getiriyor. Bu sayede Batuk'un eşi, geriye kalan zamanda normal yaşantısını sürdürebiliyor.

- "Ev diyalizi tedavisi eşim için son derece iyi oldu"

Levent Batuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin klinik ortamında rahat edemediğinden ve daha kaliteli diyaliz alabileceğini düşündüğünden ev diyalizi tedavisini uygun gördüklerini belirtti.

Bunun için eğitim aldığını kaydeden Levent Batuk, uzun zamandır eşini diyalize kendisinin bağladığını ve tüm aşamaları takip ettiğini anlattı. Batuk, şöyle konuştu:

"Daha önce haftanın belli günleri diyaliz merkezi gitmek zorunda kalıyordu. Evinden ve ailesinden ayrı kalmak zorundaydı. Ayrıca her gittiğinde 4 saat diyaliz alabiliyordu. Şimdi evde hem ailesinin yanında oluyor hem de uyku vakitleri diyalize girdiğinden her diyalizini 8 saat alabiliyor. Konforlu bir ortamda bu süreci geçirmeye çalışıyor. Ev diyalizi tedavisi eşim için son derece iyi oldu. Bu tedavi yöntemiyle böbrek hastalığıyla daha barışık bir şekilde yaşıyoruz."

Eşine zor günlerinde yardım ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Batuk, "Bana göre insan hayatta iyi şeyler yapmalı. Tercihleri bu yönde olmalı. Bu, insanın kendisini de iyi hissetmesini sağlıyor. Ben de bu anlamda eşimin yanında olmayı tercih ettim. Onu bu yolda asla yalnız bırakmayacağım. Bunun sözünü verdim." dedi.

Ayşen İrem Batuk ise, eşinin desteğiyle ev diyalizi tedavisine başladığını ve o günden bu yana hayatının ciddi anlamda değiştiğini söyledi.

Ev diyalizi sayesinde hem ailesinin yanında olduğunu hem de daha konforlu bir ortamda tedavisinin sağlandığını anlatan Batuk, bu süreçte en büyük destekçisi olan eşine teşekkür etti.

Batuk, klinikte diyalize girdiği yıllarda psikolojik ve fiziksel olarak çok zorlandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Eşimin büyük desteği sayesinde evde diyalize girmeye başladım. Bu birçok anlamda benim için iyi oldu. Evde daha fazla diyaliz aldığım için birçok ilacı kullanmıyorum. Eskisi gibi tansiyonum düşmüyor. Kramplarım olmuyor. En önemlisi ise günlük hayatıma istediğim gibi devam edebiliyorum. Eşim bu anlamda hiçbir zaman elimi bırakmadı. Onun sayesinde 10 yıldır hayatım daha düzene girdi. Allah ondan razı olsun. Günümüzde birçok kadın şiddete uğrarken, eşim benim en büyük destekçim oldu. Tüm erkeklere iyi günde, kötü günde eşlerinin elini bırakmamasını tavsiye ediyorum."

Vatandaşlara organ bağışı çağrısında da bulunan Batuk, "Organ bağışı yaparak birçok hayat kurtarabilirler. İnsanların bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyorum." ifadesini kullandı.