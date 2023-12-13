Böbrekler, gözler, kulaklar ve daha fazlası: Neden bir yedeğimiz var?
İnsan vücudunun takdir edilmesi gereken yönlerinden biri de aşırı kapasiteye sahip olmasıdır. Yani organlarımız çoğumuzun ihtiyaç duyacağından daha fazla rezerve sahiptir. Vücudumuz hastalık ya da yaralanma durumunda desteğe ihtiyaç duyabileceğimiz düşüncesiyle tasarlanmış. Peki neden doğal yedeklilik ile doğduk? Ya da vücudunuzun hangi kısımları sağlığınıza zarar vermeden güvenli bir şekilde çıkarılabilir?
Vücudumuz, hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu birçok organa sahiptir. Ancak, bu organların her biri, hasar görürse veya işlevini yitirirse, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, vücudunuzda birçok organın bir yedeği bulunur.
NEDEN ORGANLARIMIZIN YEDEKLERİ VAR?
Böbrekler, vücudumuzun atık ürünlerini filtreleyen ve kandaki elektrolit dengesini düzenleyen organlardır. Her insanda iki böbrek bulunur. Böbreklerden biri hasar görürse veya işlevini yitirirse, diğer böbrek vücudun ihtiyacını karşılayabilir. Ancak, her iki böbrek de hasar görürse, diyaliz veya böbrek nakli gibi tedavilere ihtiyaç duyulabilir.
Gözler, görmemizi sağlayan organlardır. Her insanda iki göz bulunur. Bir göz hasar görürse veya işlevini yitirirse, diğer göz görmeyi sürdürebilir. Ancak, her iki göz de hasar görürse, körlükle sonuçlanabilir.
Kulaklar, duymamızı ve dengemizi sağlayan organlardır. Her insanda iki kulak bulunur. Bir kulak hasar görürse veya işlevini yitirirse, diğer kulak duymayı ve dengeyi sürdürebilir. Ancak, her iki kulak da hasar görürse, işitme kaybı veya denge sorunlarıyla sonuçlanabilir.
Karaciğer, vücudumuzun metabolik süreçlerini düzenleyen ve toksinleri temizleyen organdır. Karaciğerin, nispeten büyük bir kısmı çıkarılabilir (karaciğerin geri kalanının sağlıklı olduğu varsayılarak), çünkü çok fazla "yedek" karaciğer dokusu vardır ve karaciğerin yenilenme yeteneği vardır.
Akciğerler, vücudumuza oksijen sağlayan ve karbondioksiti uzaklaştıran organlardır. Her insanda iki akciğer bulunur. Bir akciğer hasar görürse veya işlevini yitirirse, diğer akciğer vücudun ihtiyacını karşılayabilir. Ancak, her iki akciğer de hasar görürse, solunum yetmezliğine yol açabilir.
Bağırsak, Sağlığınız üzerinde büyük bir etki yaratmadan ince ve kalın bağırsakların nispeten büyük kısımları çıkarılabilir. Aslında, kişinin ömrünü kısaltmadan kalın bağırsağın tamamı çıkarılabilir ( pankolektomi adı verilen bir operasyon ), ancak bunu ishal veya diğer sindirim semptomları takip edebilir. Bağırsakların bir bölümünün çıkarılması nispeten yaygın bir işlemdir (örneğin kolon kanseri için), ancak bağırsağın bir kısmının çıkarılması tek başına sağlığı bozmaz veya yaşam süresini kısaltmaz.
Böbrekler, gözler, kulaklar ve diğer birçok organın bir yedeği olması, hayatta kalma şansımızı artıran ve evrimsel süreçte önemli bir rol oynayan bir özelliktir. Yedek organlarımız olmadan, hasar gören veya işlevini yitiren organlarımızın yerini alacak hiçbir şeyimiz olmazdı. Bu da, ciddi sağlık sorunları veya hatta ölümle sonuçlanabilirdi.
Kaynak: Health Harvard