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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boca Juniors'ta yeni stat projesi!

Arjantin ekibi Boca Juniors'ın 2023 sonunda başkan adayı olan Jorge Reale, 112.000 kapasiteli yeni Bombonera projesini sundu.

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  • Boca Juniors'ta yeni stat projesi heyecanı

    315 bin üyesi bulunan ve 59 bin kişilik Bombonera stadyumunun ciddi sorun teşkil ettiği Boca Juniors`ta, Arjantinli futbol adamı Reale`nin stadyum hayali heyecan yarattı. 
  • Boca Juniors'ta yeni stat projesi heyecanı

    Reale`ın seçim kampanyasındaki sloganı ise "Yeni Bombonera`nın hayali yaklaşıyor" şeklinde oldu.

     
  • Boca Juniors'ta yeni stat projesi heyecanı

    Marca`da yer alan haberde Başkan adayı Reale, yeni stadyumun, Bombonera`nın bir kilometre uzağında inşa edileceğini duyurdu.
  • Boca Juniors'ta yeni stat projesi heyecanı

    Demarchi Adası`nda 15 hektarlık bir alana yapılacak olan yeni stadyumun, 112 bin seyirci kapasitesi olacak.
  • Boca Juniors'ta yeni stat projesi heyecanı

    Mimar Enrique Lombardi`nin projesi olan La Bombonera 360`ta, 444 VIP alanı, 78 televizyon yayın kabini ve 4 bin kişilik otopark kapasitesi bulunacak. 

     
  • Boca Juniors'ta yeni stat projesi heyecanı

    Ayrıca Jorge Reale, Bombonera`yı kadın takımının ve alt yapıların merkezi olarak da planlıyor.
  • Boca Juniors'ta yeni stat projesi heyecanı

    Boca`nın başkan adayı Jorge Reale, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Arjantin`in en büyüğüyüz, bunu hak ediyoruz!" ifadesini kullandı.
  • Boca Juniors'ta yeni stat projesi heyecanı

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