Boca Juniors - Talleres Cordoba karşılaşma önü

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Boca Juniors, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Talleres Cordoba takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Ev sahibi Boca Juniors, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Talleres Cordoba, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 650 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Boca Juniors kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Talleres Cordoba sahadan galip ayrılırsa 4.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Boca Juniors önceki hafta Huracan mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Talleres Cordoba ise Olimpo maçında 2-2 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ