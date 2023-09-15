Böcekler, önce evlerini sonra vücutlarını istila etti

İlçeye bağlı Numuneevler Mahallesi'nde 2 kız ve 1 erkek çocukları ile birlikte yaşayan Yakup Eren (43) ve Münevver Eren (38) çifti, yaklaşık 10 gün önce vücutlarında kızarıklar olduğunu fark ederek sağlık kuruluşlarına başvurdu. Aile, evin çeşitli yerlerinden benzer canlıların da çıktığını fark edince bir daha eve giremedi. Evlerine giremeyen ve derdine çare bulamayan Eren ailesi, bir an önce tedavi edilmek istiyor.

"İLAÇLAMA YAPTIK, ÇOĞALMA OLDU"

10 gündür vücutlarına giren parazit ve larvalarla mücadele ettiklerini ve yaşamlarının alt üst olduğunu söyleyen 3 çocuk annesi Münevver Eren yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bir süre önce evde bulunan eşyalar ve nevresim ve çarşafların üzerinde temizlik yaptıkça bu gözle görülemeyecek kadar küçük larva gibi şeyleri fark ettim. Herhangi bir böcektir diye hiç kötü bir niyetle düşünmedim. Sonrasında evimizde ilaçlama yaptık ve böceklerde ‘uyuyan yılanı uyandırdık’ gibi bir çoğalma oldu. Sonrasında eşim ve bende çok fazla kaşıntılar meydana geldi. Ellerimize ve kollarımıza eczaneden aldığımız kremi sürünce bir süre sonra vücudumuzu istila eden larvaların terk ettiğini gördük. Eşim, bulaşıcı bir şey olabilir diye bizi evde bırakarak hastaneye gitti. Orada görevli birçok doktorla görüştü eşime inanmadılar. Hatta akli dengesini dahi sorguladılar. Çünkü yaşadıklarımız inanılacak gibi değil. Ağzımızdan, gözümüzden, burnumuzdan larvalar dökülüyordu."

"DOKTORLAR İNANMADI"

Anne Münevver Eren, doktorların ileri derecede uyuz hastası olduklarını söylediklerini belirterek, "Şikayetlerimizi, korkular içerisinde sesimizi bir yerlere duyurmaya çalıştık. Gittiğimiz doktorlar bizim ileri derecede ‘uyuz’ hastası olduğumuzu söyledi. Artık cildimiz, derimiz kurudu losyon ve krem kullanmaktan. Etrafımızdaki diğer insanlara da bulaştırmayalım diye deprem nedeniyle yıkılma kararı verilen bir odada bu illetten kurtulmaya çalışıyor, hiçbir yetkiliye sesimizi duyuramıyoruz" dedi.

"KENDİMİ GEÇTİM, ÇOCUKLARIMIN BİR AN ÖNCE TEDAVİ EDİLMESİNİ İSTİYORUM"

8 ve 19 yaşları arasında 3 çocuğunun olduğunu söyleyen çaresiz anne, yaşadıkları rahatsızlık nedeniyle çocuklarını okula gönderemediğini ifade ederek, "8 yaşındaki oğlum ağlıyor, psikolojisinin bozulmaması için dişlerinden ve vücudundan larvalar döküldüğünü ona açıklayabilirim. Çocuklarım perişan durumda, biz perişan durumdayız. Kendimi geçtim, çocuklarımın bir an önce tedavi edilmesini istiyorum" diye konuştu.