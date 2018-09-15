Bochum - Ingolstadt maçı rakamları

Almanya 2. Bundesliga maçında Bochum ile Ingolstadt, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:30. Maç öncesi Bochum 7 puanla 6. sırada, Ingolstadt 5 puanla 13. sırada bulunuyor. Bochum son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ingolstadt, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 581 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bochum kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Ingolstadt sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Bochum son hafta oynanan Fürth maçında 1-1 berabere kaldı.

Ingolstadt ise Fortuna Düsseldorf maçında 1-0 kazandı.

Bochum, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Bochum, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Ingolstadt, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Ingolstadt, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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