Bochum - Köln maçı öncesi rakamlar

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Bochum, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Köln takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. Bochum, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Köln son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 244 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bochum kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Köln sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Bochum son haftadaki Mönchengladbach müsabasında 1-4 kazandı.

Köln ise Stuttgart karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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