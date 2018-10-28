Bochum - Regensburg sahaya çıkıyor

Almanya 2. Bundesliga maçında Bochum ile Regensburg, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:30. Maç öncesi Bochum 15 puanla 8. sırada, Regensburg 15 puanla 9. sırada bulunuyor. Bochum son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Regensburg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 611 kodlu maçı oynayanlar; Bochum galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Regensburg galibiyet oranı 2.90. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Bochum son haftadaki Regensburg müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Regensburg ise Bochum maçında 1-1 berabere kaldı.

Bochum, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Bochum, kendi sahasında 8 gol attı, 3 gol yedi.

Regensburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Regensburg, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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