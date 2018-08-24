Bochum - Sandhausen sahaya çıkıyor

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Bochum, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Sandhausen takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Ev sahibi Bochum, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sandhausen, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 171 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bochum kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Sandhausen sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Bochum son hafta oynanan Fürth maçında 1-1 berabere kaldı.

Sandhausen ise Darmstadt 98 maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Bochum, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Sandhausen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sandhausen, 1 gol atarken 3 gol yedi.

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