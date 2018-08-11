Bodo Glimt - Kristiansund BK karşılaşma önü

Norveç Eliteserien maçında Bodo Glimt ile Kristiansund BK, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Bodo Glimt 16 puanla 12. sırada, Kristiansund BK 24 puanla 8. sırada bulunuyor. Bodo Glimt, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Kristiansund BK, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 695 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bodo Glimt kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Kristiansund BK sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Bodo Glimt son haftadaki Kristiansund BK müsabasında 2-0 kazandı.

Kristiansund BK ise Bodo Glimt maçında 2-0 yenildi.

Bodo Glimt, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bodo Glimt, kendi sahasında 12 gol attı, 11 gol yedi.

Kristiansund BK, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kristiansund BK 12 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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