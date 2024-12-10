Bodo/Glimt-Beşiktaş maçında Filip Glova düdük çalacak
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Aralık Perşembe günü oynayacağı Bodo/Glimt maçını Slovak hakem Filip Glova yönetecek.
Giriş: 10.12.2024 - 14:17 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:17
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak.
Temsilcimiz Beşiktaş, Norveç deplasmanında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.
12 Aralık Perşembe günü 23:00'te başlayacak maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek.
VAR'da Michal Očenáš, AVAR'da ise Martin Dohal görev alacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ