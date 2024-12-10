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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Bodo/Glimt-Beşiktaş maçında Filip Glova düdük çalacak - Futbol Haberleri

        Bodo/Glimt-Beşiktaş maçında Filip Glova düdük çalacak

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Aralık Perşembe günü oynayacağı Bodo/Glimt maçını Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 14:17 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:17
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        Bodo/Glimt-Beşiktaş maçına Slovak hakem
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        UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak.

        Temsilcimiz Beşiktaş, Norveç deplasmanında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

        12 Aralık Perşembe günü 23:00'te başlayacak maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek.

        VAR'da Michal Očenáš, AVAR'da ise Martin Dohal görev alacak.

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