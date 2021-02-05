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HaberlerTurizmBodrum'a pandemide rekor yatırım - haberler
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Pandemide nüfusu 3'e katlandı yatırımlar zirve yaptı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede pandemi dönneminde devam eden ve yapımına yeni başlanan yatırım tutarının 10 milyar dolar olduğunu açıklayarak, "Bu Bodrum’un tarihinde görülmemiş bir yatırım tutarıdır" dedi. Turizm ile ilgili hedeflerini de paylaşan Aras, "Sezonu 12 aya çıkarmamız halinde Bodrum'a 2.5 milyon turist ve 5 milyar dolar getiri sağlamayı hedefliyoruz. Bunu turizmi çeşitlendirerek yapabiliriz. Bodrum’u Türkiye'nin Davos'u haline getirmek istiyoruz" dedi. Aras, pandemide Bodrum'un turizm gelirlerinde yüzde 74'lük azalma yaşandığını da bildirerek, "Bu yıl turizmin geçen yıla göre daha iyi olacağını öngörüyoruz. Eğer salgının seyri değişmez ise, Nisan'dan sonra turizmde hareketlilik bekliyoruz" dedi

Bodrum'a pandemide rekor yatırım - haberler

Türkiye'nin ünlü turizm merkezlerinden Bodrum, pandemiye rağmen hareketli günler geçiriyor. İlçedeki yatırımlar tam gaz devam ederken, yazlıklarda geçirilen süre ise dört mevsime çıkmış durumda.

Pandemi döneminde Bodrum’daki gelişmelere ve ilçenin gelecek hedeflerine yönelik açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, salgına rağmen Bodrum'da devam eden ve yapımına yeni başlanan yatırım tutarının 10 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu Bodrum’un tarihinde görülmemiş bir yatırım tutarıdır. Altyapıdan turizme, otellerden hastaneye, spor salonlarından okullara kadar tüm yatırımlar bu tutara dahildir. Turizmde çok önemli markalar Bodrum'a geliyor" dedi.

Aras, Bodrum’un marka değeri en yüksek yerlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Bodrum'un turizm sezonun kısa olması gelişimin önündeki en büyük engellerden biri. Yurtdışında Bodrum ile aynı yatak kapasitesine sahip lokasyonlarda turist sayısı çok daha fazla. Bodrum'a en iyi dönemde gelen turist sayısı 1 milyon kişi. Sezonu 12 aya çıkarmamız halinde Bodrum'a 2.5 milyon turist ve 5 milyar dolar getiri sağlamayı hedefliyoruz. Bunu turizmi çeşitlendirerek yapabiliriz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DAVOS'U OLACAK'

Bodrum Belediye Başkanı Aras, Bodrum’u Türkiye'nin 'Davos'u haline getirmek istediklerini kaydederek, "Bodrum, uluslararası ekonomik forumlarının, turizm fuarlarının, uluslararası spor organizasyonlarının, kongrelerin yapıldığı lokasyon olacak. Kongre ve fuar merkezleri ile turizmi çeşitlendirmeye ihtiyacımız var. Doğa ve kültür turizmine de ayrıca önem vereceğiz" bilgilerini paylaştı.

Başkan Aras, pandemide Bodrum'un turizm gelirlerinde yüzde 74'lük azalma yaşandığını da bildirerek, "Turizm ile birlikte denizcilik ve hizmet gibi diğer sektörlerde olumsuz etkilendi. Mart-Nisan gibi iyileşme olmaz ise Bodrum'da iflas oranları artabilir. Bu yıl turizmin geçen yıla göre daha iyi olacağını öngörüyoruz. Eğer salgının seyri değişmez ise, Nisan'dan sonra turizmde hareketlilik bekliyoruz" dedi.

'NÜFUS 3'E KATLANDI'

Bodrum'a ilginin arttığını hem yatırımlardan hem de nüfus artışından gördüklerini belirten Aras, ilçe nüfusunun pandemiyle birlikte 3'e katlandığını ve yaşayan kişi sayısının 500 bin civarında olduğunu bildirdi.

Nüfus artışının altyapı sorunlarını da beraberinde getirdiğini vurgulayan Aras, "Özellikle kanalizasyon, çevre sorunları, trafik, içme suyu ile ilgili sıkıntılar devam ediyor. Bunlar hızlı büyümenin getirdiği sorunlar. Gerekli yatırımların yapılması ile altyapı problemlerini bir yıl içinde gündemden çıkarmak istiyoruz" dedi.

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