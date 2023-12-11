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        Haberler Gündem Bodrum açıklarında 156 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Bodrum açıklarında 156 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yelkenli tekne ve lastik botlardaki 156 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 22:19 Güncelleme: 11.12.2023 - 22:19
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        Bodrum açıklarında 156 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda yelkenli tekne ve lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekiplerce, durdurulan 2 lastik botta 57, yelkenli teknedeki 99 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışırken yakalandı.

        Öte yandan yelkenli teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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