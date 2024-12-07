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        Haberler Gündem Güvenlik Bodrum açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Bodrum açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 6'sı çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 02:48 Güncelleme: 07.12.2024 - 02:48
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        Bodrum açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

        AA'nın haberine göre; ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 6'sı çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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        #Muğla
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