Bodrum açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 19.12.2023 - 02:03 Güncelleme: 19.12.2023 - 02:03
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli ekipler, seyir halindeki bir lastik botu durdurdu.
Durdurulan lastik botta yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
AA'nın haberine göre; düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.