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        Haberler Gündem Bodrum açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Bodrum açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 23:04 Güncelleme: 05.06.2024 - 23:04
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        Bodrum açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.

        Lastik bottaki 7'si çocuk 41 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

        Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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