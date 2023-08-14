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        Haberler Gündem Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 22:15
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        Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        İlçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler yönlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen lastik bottaki 35, fiber teknedeki 16 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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