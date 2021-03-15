Bodrum Bahçeşehir Kolejinde bahar şenliği başlıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Bodrum Bahçeşehir Koleji, 20-21 Mart tarihlerinde, Tiyatro Lir tarafından online platformda sahnelenecek “Bahar Şenliği” oyununa ev sahipliği yapacak.

Çocuk tiyatrosunun önemini vurgulayan Bodrum Bahçeşehir Koleji bu yıl pandemi nedeniyle oyunu online platforma taşıdı.

www.bodrumbahcesehir.com/tiyatro linki üzerinden kayıt olacak izleyiciler, 19 Mart günü kendilerine mail/sms yoluyla gönderilecek olan link ve şifreler ile 20-21 Mart tarihlerinde diledikleri bir saatte minik izleyicilerini oyunla buluşturma fırsatı bulacaklar.

Oyunda, ilkbaharın gelişini büyük bir şenlikle kutlayan hayvan dostları Çeri, Minti, Tiko ve Fiko’nun Ulu Çınar çarkı çalıştırmaları için gerekli olan sihirli bir cümleyi ararlar. Ulu Çınar çarkı çalıştırmak için Çeri’nin kalbini dinlemesinin yeterli olacağını söyler. Telaşlanan Çeri çarkı çalıştıracak sihirli cümleyi bulabilecek miydi? Çeri bahar çarkını yapmaya çalışırken dostları Minti, Tiko ve Fiko ile birlikte neler yaşayacaklar? Bu soruların cevabı mutlu sonla bitecek oyunda izleyicilerle birlikte aranacak.