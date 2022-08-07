Açılışı 'Carmen' ile yapıldı 0:00 / 0:00

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bodrum Bale Festivali 'Carmen' ile başladı. Koreografisi Aida Gomeze ait gösteriyi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Muğla Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç ve oyuncu Ali Poyrazoğlu da izledi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, festivalin her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle karşılandığını söyledi.

Murat Karahan, festivalde birbirinden özel eserleri sunmanın kıvancını yaşadıklarını, dansseverlerin ilgi ve desteğini hissettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Gösteri sonunda ayakta alkışlana dans topluluğuna, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz çiçek verdi.

Çeşitli gösterilerle devam edecek festival, 19 Ağustosta İstanbul Devlet Opera ve Balesinin 'Güldestan' adlı eseri sahnelemesiyle sona erecek.