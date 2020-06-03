Bodrum Belediye Başkanı belediyeye bisikletle gitti - MUĞLA

Bodrum Bisiklet Kulübü üyeleri ile Ortakent Müskebi Kafe'de bir araya gelen Başkan Aras, buradan Bodrum Belediyesi Müskebi Hizmet Binası'na kadar pedal çevirdi.Ortakent pazaryerine de uğrayan Aras, bisiklet kullanımına dikkati çekti.Başkan Aras daha sonra, belediye hizmet binası önünde bir araya geldiği bisikletlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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