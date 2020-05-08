Bodrum Belediye Başkanı ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusu - MUĞLA

AA

İddiaya göre, Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde dubleks mesken tapulu 350 metrekare bağımsız bölüme yapı ruhsatı almak isteyen iş insanı Serdar Kayhan, başvurusuna parselde kaçak yapılar bulunduğu gerekçesiyle olumsuz yanıt aldı.Yaptığı araştırma sonrasında aynı ada ve parsel üzerinde bir yıl sonra 3 ayrı yapı ruhsatı düzenlendiğini tespit eden Kayhan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, Bodrum Belediyesi İmar Müdürü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsatı ve Proje Kontrol Şefliği hakkında şikayette bulundu.Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hakkını aramak için suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.Hakkını sonuna kadar arayacağını belirten Kayhan, "Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Biz belediyeden kanunu herkese eşit uygulamasını bekliyoruz. Burasının yapı ruhsatı var, sadece izin verin inşaata başlayalım diyoruz. Devletin bana verdiği hakkı elimden alıyor ama diğer taraftan sahiplerini hiç tanımam, onlara veriyor. Kanun hepimize eşit değil mi?" diye konuştu.Öte yandan, Bodrum Belediyesi yetkilileri ise Kayhan'ın iddialarıyla ilgili belgelerin araştırıldığını ifade etti.