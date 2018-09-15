Bodrum Belediye - İnegölspor maçı ne zaman?

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup heyecanı devam ediyor. Bodrum Belediye, 16 Eylül 2018 Pazar günü İnegölspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi Bodrum Belediye 3 puanla 6. sırada, İnegölspor 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Bodrum Belediye son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. İnegölspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 631. İddaa'da Bodrum Belediye kazanır 0.00, berabere biter 0.00, İnegölspor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bodrum Belediye önceki hafta Tokatspor mücadelesinde 2-1 yenildi.

İnegölspor ise Sancaktepe Bld.Spor karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Bodrum Belediye, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

İnegölspor, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda İnegölspor 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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