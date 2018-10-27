Bodrum Belediye - Sarıyer düellosu

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında Bodrum Belediye ile Sarıyer, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:30. 15 puanlı Bodrum Belediye 7. sırada bulunuyor, Sarıyer 23 puana sahip ve 1. sırada. Bodrum Belediye, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sarıyer son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 237 kodlu maçı oynayanlar; Bodrum Belediye galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Sarıyer galibiyet oranı 2.15.

Bodrum Belediye son hafta oynanan Bucaspor maçında 1-1 berabere kaldı.

Sarıyer ise Hatayspor karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Bodrum Belediye, evinde 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 6 gol yedi.

Sarıyer, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Sarıyer, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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