Bodrum Cup'a katılan sporcu sayısı 1500'ün üzerinde!

Bodrum Cup'ın bu yıl 35'incisinin düzenlendiğini kaydeden Onursal Başkan Erman Aras, "Her şeyin başlangıç noktası olan Selanik'ten başlamak istedik. 13 yatımız ile Selanik'e gittik ve çok duygusal anlar yaşadık. 20 gündür denizdeyiz. Oradan Çanakkale'ye geldik ve şehitlerimize teşekkürlerimizi ilettik. Atatürk'ün gözünü açtığı yerden gözünü kapattığı yer olan Dolmabahçe'ye kadar seyrimizi yaptık. Dolmabahçe'de de bütün teknelerimizin üzerinde hem saygı duruşunda bulunduk hem de Atamıza ve bütün silah arkadaşlarına teşekkür ettik. Cumhuriyet onların bizlere emaneti. İstanbul Boğazı'nda yelken açan bütün guletlerimiz çok güzel görseller ile oradan ayrıldı, Bodrum'a kadar yarışarak geldik. Bugün de Bodrum Cup yarışını başlatmış oluyoruz. 5 gün sürecek ve yaklaşık 150 civarında yatımız denizde. Yerli ve yabancı 1500'ün üzerinde kişi var. Bodrum Cup'ta heyecanlı anlar bizi bekliyor" dedi.

'ÇOK İYİ BİR ORGANİZASYON'

Atatürk'ün evinden Dolmabahçe'ye çok duygulu anlar yaşadıklarını dile getiren 'Colombaio' teknesiyle Bodrum Cup'ta yer alan Yiğit Eroğlu, "Çocuklarımıza örnek olmamız gerekiyor. Biz nasıl Atamızın izinden gidiyorsak çocuklarımızı da o yolda gitmeleri için teşvik etmemiz lazım. Sadece kitaplardan okumakla, anlatmakla olmaz buraları görmek, gezmek ve hissetmek lazım. O yüzden Selanik çok önemliydi. Çok iyi bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Bodrumlu birkaç insanın bir araya gelerek bu işi yapalım diye yola çıktığı ve 35 yıldır yaptığı bir şey. Çok iyi noktalara gelmiş durumda. Bu yarış her sene daha kalabalık hale gelmeye başladı. Her sene daha fazla tekne katılıyor. Bizim Türkiye olarak bu geleneksel teknelerimizi artırmamız lazım. Bunları yaymamız, duyurmamız lazım. Bu organizasyonun aynı zamanda üretime, sanayiye, denizciliğe büyük katkıları var" diye konuştu.