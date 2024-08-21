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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da 2 kişi öldürülmüştü: Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi | Son dakika haberleri

        Bodrum'da 2 kişi öldürülmüştü: Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

        Bodrum'da bir evin salonunda 2 kişinin öldürülmesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha tutuklandı. Cinayetlere ilişkin tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 01:38 Güncelleme: 21.08.2024 - 01:40
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        Bodrum'da 2 kişi öldürülmüştü: Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında D.S, A.K. ve M.A. da gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

        OLAY

        Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ihbar üzerine bir eve giden polis ekibi, T.Y. ve A.S'yi evde ölü bulmuş, bu kişilerin silahla ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etmişti.

        Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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