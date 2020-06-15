Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - MUĞLA

.Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta, sürücüsü öğrenilemeyen 34 CTD 774 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Refüjü aşan otomobil, kaldırıma çarparak devrildi.Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Bu arada kaza, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşağa hızla giren otomobilin kaldırıma çıkması ve devrilmesi yer alıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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