AA

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi sahilinde bir çift "küçük ak balıkçıl" görüntülendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle sakinleşen Gümbet Mahallesi sahilinde, sessizlik hakim oldu.

Bölgedeki sakin anların görüntülendiği sırada fark edilen balıkçıllar, uçarak farklı noktalara kondu.

Bodrum Avcılar Derneği Başkanı Ejder Özkoca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sık olmasa da bölgede ak balıkçıllara rastladıklarını söyledi.

Özkoca, ak balıkçılların zaman zaman Bodrum'un ıssız bölgelerinde, koylarda görüldüğünü belirterek, "En son, araçla ulaşımın olmadığı Bitez Adaboğazı mevkisinde görmüştüm. Geçen sene bir arkadaşımız, İçmeler bölgesinde uçamayan ve yaralı olduğunu düşündüğümüz bir tane fark etmişti. Alıp bölgemizdeki Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etmiştik" dedi.

Özkoca, sokağa çıkma yasağı ile bölgenin sessizleştiğini, bu nedenle ak balıkçılların bölgede görüldüğünü ifade etti.