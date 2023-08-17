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        Haberler Gündem Bodrum'da ana isale hattı patladı, yol çöktü

        Bodrum'da ana isale hattı patladı, yol çöktü

        Bodrum'da içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çöken karayolu ulaşıma kapatılırken belediye ekipleri onarım çalışması başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 05:43
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        Bodrum'da ana isale hattı patladı, yol çöktü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle karayolu çöktü.

        Torba-Türkbükü karayolu Demir istikametinde içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        PATLAMA NEDENİYLE YOLDA GÖÇÜK OLUŞTU

        Yaşanan patlamanın ardından karayolunda büyük çapta göçük meydana geldi, yol güvenlik güçlerince trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.

        YOL TRAFİĞE KAPATILDI

        İş makinelerince kazılan alanda patlayan hattın tamiratı için çalışma yapılıyor.

        Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de Torba-Türkbükü istikametinde herhangi bir olumsuzluğa karşı trafiği kapattı.

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        #BODRUM
        #Muğla
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