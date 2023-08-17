Bodrum'da ana isale hattı patladı, yol çöktü
Bodrum'da içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çöken karayolu ulaşıma kapatılırken belediye ekipleri onarım çalışması başlattı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle karayolu çöktü.
Torba-Türkbükü karayolu Demir istikametinde içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
PATLAMA NEDENİYLE YOLDA GÖÇÜK OLUŞTU
Yaşanan patlamanın ardından karayolunda büyük çapta göçük meydana geldi, yol güvenlik güçlerince trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
İş makinelerince kazılan alanda patlayan hattın tamiratı için çalışma yapılıyor.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de Torba-Türkbükü istikametinde herhangi bir olumsuzluğa karşı trafiği kapattı.