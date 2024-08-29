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        Haberler Gündem Bodrum'da ana su isale hattında patlama

        Bodrum'da ana su isale hattında patlama

        Bodrum'da ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolda çukur oluştu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bölgede su kesintilerinin yaşanabileceği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 03:09 Güncelleme: 29.08.2024 - 03:12
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        Bodrum'da ana su isale hattında patlama
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        Muğla Bodrum'da ana su isale hattında patlama meydana geldi. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Ali Kelle Ormanı mevkisinde meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre; patlama nedeniyle tonlarca su boşa akarken, yolda çukur oluştu. Patlamayla birlikte akan sular önce dereye oradan da denize ulaştı.

        Araç sürücüleri çukur oluşan yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bir otomobil de içinde kaldı. Öte yandan bölgede su kesintilerinin de yaşanabileceği belirtildi.

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        #BODRUM
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