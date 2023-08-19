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        Haberler Gündem Bodrum'da arı sokması sonucu fenalaşan kişi kurtarılamadı - Güncel haberler

        Bodrum'da arı sokması sonucu fenalaşan kişi kurtarılamadı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 19:59
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        Arı sokması sonucu fenalaşan kişi öldü
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        Orak Adası'nda bir koyda demirli teknede ailesiyle tatil yapan Aydın Berkman'ı (61) sabah saatlerinde arı soktu.

        Kısa süre sonra fenalaşan Berkman için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbarın ardından bölgeye Bodrum Deniz Kurtarma Ambulansı "Yaşam" ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Tekneye ulaşan ekipler, kalbi duran Berkman'a 20 dakikadan fazla kalp masajı yaptı. Aydın Berkman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Berkman'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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