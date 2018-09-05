Sabah saatlerinde Çarşı Mahallesi İskele Meydanı’nda faaliyet gösteren bir kafenin mutfak bölümünde yangın başladı. Hızla büyüyen yangın, Bodrum Kalesi ile kafe arasındaki ağaçlık alana sıçradı. Yangın esnasında mutfaktaki tüpler büyük bir gürültüyle patlarken çevrede büyük panik yaşandı. Yangından çıkan duman Yarımada’nın pek çok noktasından görüldü.
İhbarı alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangın yerine intikal etti. Ekipler, alevlere müdahale ederek söndürürken yangında kafede büyük çapta hasar oluştu. Yangında kafeye ait depo ve otopark içerisinde park halindeki bir motosiklet de zarar gördü. Yangında ayrıca kafenin hemen yanındaki Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi’nde de ufak çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ