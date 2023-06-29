Bayramda marketler açık mı, kapalı mı?

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AA

Umurça Mahallesi Mümtaz Ataman Caddesi'ndeki bir otelin deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüyüp deponun yanındaki SPA bölümüne sıçradı.

Çıkan dumanların ilçenin büyük bölümünden görüldüğü yangın dolayısıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, büyük çapta hasara neden oldu.

Soğutma çalışmaları ve yangının çıkış sebebini tespit etmek için yapılan incelemeler sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.