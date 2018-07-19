Bodrum'da büyük yaz kampanyası

İASOS EXCLUSİVE 999 BİN TL’DEN

BAŞLAYAN FİYAT İLE SATIŞTA

Bodrum’un en özel lokasyonlarından Yahşi Koyu’nda özel bir proje hayata geçti. 34 niş daireden oluşan İasos Exclusive projesi, lüks bir yaşamı uygun fiyata sahip olmak isteyenler için görülmemiş fırsatlar sunuyor. Projede yapılan kampanya ile daire fiyatları 999 bin TL’ye indirildi. Daire fiyatının yüzde 50’si peşin, geriye kalan %50 ‘si ise 24 ay sıfır faizle ödenebiliyor.

İasos Exclusive’de çok cazip ödeme koşulları da sunuluyor. Hemen oturuma hazır %50 peşin ve %50’si sıfır faiz 24 ay ödeme fırsatı ile yatırım yapma, ya da bodrumda yaşamak isteyenlere özel kampanya başlattı.

BİRİNCİ KALİTE MALZEME KULLANILDI

Meta İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Özoral, sundukları ödeme kolaylığı, projede yer alan dairelerin uygun fiyatı, projenin lokasyonu ve kullanılan malzeme kalitesi açısından İasos Exclusive’in Bodrum’un en iddialı projesi olduğuna dikkat çekti. Projeyi ‘akıllı ev sistemi konsepti ile inşa ettiklerini anlatan Özoral “Yangın ve su basmasına karşı tüm teknolojik önlemleri devreye aldık. Projemizde dünya markaları ile çalıştık. Banyosundan mutfağına kadar tüm ürünlerimiz dünyada ödül almış markaların ürünlerini içeriyor. Ankastreler birinci sınıf kapı kolları, bahçe aydınlatmaları, pencerelerine kadar en iyi malzemeyi kullandık. Havuz içinde kullanılan mozaikler bile İtalya’dan geldi. Ayrıca geniş bahçesi ve 7/24 çalışan güvenliği ile ev sahibi olmak isteyenlere oldukça lüks bir hayat sunuyoruz” dedi.

DENİZE 150 METRE MESAFEDE BULUNUYOR

İasos Exclusive’in lokasyonundan bahseden Özoral, Bodrum’da denize yürüme mesafesi yakınlığında bu fiyata başka bir projenin bulunmadığını söyledi. Denize 150 metre mesafede bulunan İasos Exclusive’in ayrıca kendine ait özel plajı bulunduğunu ifade eden Özoral, ev sahiplerinin plaja VIP servisler tarafından götürüldüğünü belirtti. Bölgenin hızla geliştiğine dikkat çeken Özoral “Evlerimizin değeri, satış fiyatının çok üzerinde. Kullanılan malzeme kalitesi ve lokasyonu göz önüne alındığında projemizin çok daha fazla değer kazanacağını düşünüyoruz” dedi.

AYLIK 20 BİN TL KİRA GETİRİSİ İMKANI

999 bin TL’den başlayan daire fiyatıyla dikkat çeken İasos Exclusive, Bodrum’da yatırım yapmak isteyenler içinde büyük fırsat sunuyor. Bölgenin en güzel koyu Yahşi’de yükselen projede şimdi ev alanlara, teslim tarihinde yüzde 100 prim garantisi veriliyor. Ayrıca aylık 20 bin TL’ye kadar kira getirisi sağlaması beklenen proje hemen oturuma uygun. Projenin yüzde 80’ninin satıldığını söyleyen Meta İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Özoral “söz verdiğimiz tarihte teslim ettik. İşimizi eksiksiz yapmamız, projemizden konut sahibi olmak isteyenlere güven veriyor. İasos Exclusive’in yüzde 80’i satıldı.” diye konuştu.

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