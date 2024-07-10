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        Haberler Gündem Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 213 kilogram atık çıkardı - Güncel haberler

        Deniz dibinden 213 kilogram atık çıkarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar tarafından deniz dibinden 213 kilogram atık çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:50 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:50
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        Deniz dibinden 213 kilogram atık çıkarıldı
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        Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği Gündoğan koyunda sürdü.

        Etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan'ın da arasında olduğu ilgili birim müdürleri, gönüllü dalış ekibi, personeller ve vatandaşlar katıldı.

        Denizleri atıklardan arındırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada gönüllü dalış ekibi dipten 213 kilogram atık çıkarırken vatandaşlar da kıyı temizliği yaptı.

        Çıkarılan atıklar, Gündoğan iskelesinde sergilendikten sonra geri dönüşüm merkezine götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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