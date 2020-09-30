Bodrum'da dalgıçlar denizin dibini temizledi

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"Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Bitez Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Ekipteki 6 dalgıç, Bitez sahilinde deniz dibi temizliği yaptı. Yaklaşık iki saat süren çalışmada denizden aralarında araç lastiği, metal, plastik ve cam atıkların da olduğu 300 kilogram atık çıkarıldı. Çalışmaları sahilden yerli ve yabancı tatilciler de izledi.

Kıyıya çıkartılan atık malzemeler, bir süre sahilde sergilendi. Atıklar daha sonra geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli Çevre Mühendisi Numan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin bu yıl altıncısını düzenlediklerini, temizliğe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre ara verdiklerini söyledi.

Dalgıçlardan Barış Oğuz da dalgıç arkadaşlarıyla farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

Çalışmaları izleyen vatandaşlardan Sevim Altıner ise çıkan atıkların kendisini çok rahatsız ettiğini, denizlerin kirletilmemesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan temizlik çalışması, su altından da görüntülendi.