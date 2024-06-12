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        Haberler Gündem Bodrum'da deniz dibi temizliğinde 180 kilogram atık toplandı - Güncel haberler

        Bodrum'da deniz dibi temizliğinde 180 kilogram atık toplandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibi temizliğinde 180 kilogram atık çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 21:13 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:14
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        Bodrum'da deniz dibinden 180 kilogram atık toplandı
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        Bodrum Belediyesince düzenlenen deniz dibi temizliğinin altıncı etabı, Turgutreis koyunda yapıldı.

        Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından yapılan temizlikte, denizden atıklar çıkarıldı. Turgutreis Balıkçı Barınağı'nın önünde sergilenen 180 kilogram atık, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

        Deniz dibi temizliği çalışmasının ağustosa kadar 13 ayrı koyda yapılması planlanıyor.

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        Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, yaptığı açıklamada, etkinlikte toplanan atık sayısında gözle görülür azalma olduğunu söyledi.

        Farkındalık çalışmalarında pozitif sonuçlar almaktan mutluluk duyduklarını belirten Çelikkan, "Vatandaşlarımızın da destekleriyle daha temiz bir Bodrum, daha temiz bir deniz için Bodrum'a yakışan maviliği bulana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

        Ağustosa kadar 13 ayrı koyda yapılması planlanan deniz dibi temizliği etkinliği, 26 Haziran'da Gümüşlük sahilinde devam edecek.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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