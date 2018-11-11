Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla hayata geçirilen deniz dibi temizliği kampanyası, 15 Mart 2015'te Gümüşlük Koyu'ndan başladı. O günden bu yana Bodrum Yarımadası'nın çeşitli koylarında deniz dibi temizliği çalışması yürütülüyor.

ATIKLAR, GERİ DÖNÜŞÜME GİDİYOR

AA'da yer alan habere göre geçtiğimiz yıllarda çıkan atıkların bir bölümü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından sanat eserine dönüştürülerek sergilendi. Çıkarılan atığın çoğu geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi Konacık 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne naklediliyor.

14 DALGIÇ GÖREV YAPTI

Çalışmalarda, denizden cam şişe, teneke kutu, otomobil lastikleri, cep telefonu, televizyon, küvet, klozet, mangal, çöp konteyneri ve alışveriş araçlarının çıkması şaşırttı. Bugüne kadar 22 tona yakın atığın çıkarıldığı etkinlikte, üç yıldızlı 8, iki yıldızlı 3, tek yıldızlı 2 ve bir serbest olmak üzere 14 gönüllü dalgıç görev yapıyor.

"HEDEFİMİZ, HER ZAMAN TEMİZ DENİZ"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, turizmin dünyada parlayan yıldızı olan Bodrum'da denizi ve çevreyi korumak için yapılan çalışmalarla ilgili "Sağlıklı bir geleceğin planlanması, turizm ve balıkçılık gibi Bodrum'un iki temel ögesinin sürdürülebilir kılınması için hedefimiz her zaman temiz deniz olmalıdır" dedi.

"33 NOKTADA, 80'DEN FAZLA DALDIK"

Çalışmalara katılan dalgıç Öner Karaçiçek, denizden topladıkları atıkların birçoğunun dere yoluyla denize ulaştığını dile getirdi. Çöp konteynerleri gibi büyük atıkların dereden denize sürüklendiğini anlatan Karaçiçek, atıkların çok uzun sürede doğadan yok olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Projeyi 4 yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Yarımadanın farklı 33 noktasında, 80'den fazla dalış gerçekleştirdik. Çıkanlar bizi de şaşırtıyor. İnsanlar deniz temizliği konusunda duyarlı olmalı. Deniz sadece yüzmek için kullandığımız bir yer değil. Burada türlü birçok çok deniz canlısı da yaşıyor. Ahtapottan, kalamara kadar deniz canlıları var. Bazı katı atıkların arasına sıkışmış ahtapot yavrularını, atık ağlara takılan balıkları kurtarmaya çalıştık. Bu bir farkındalık projesi. Projeye başladığımız günden bu yana insanların daha da bilinçlendiğini görüyoruz. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum."

ÇALIŞMALARIYLA ÖDÜL ALDILAR

Temizlik çalışmalarının tamamının hem deniz üstünden hem de altından görüntülendiğini aktaran Karaçiçek, 2016'da "En iyi sosyal sorumluluk projesi ödülü" aldıklarını belirtti.

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