Engelliler Vakfı Yararına konser 0:00 / 0:00

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'Elvedasız Şarkılar II' konserinden elde edilecek gelirin Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na bağışlanacağı gecede İlham Bozkurt Gencer, Yeşim Salkım, Melihat Gülses, Bora Gencer, Işın Karaca, Metin Şentürk, Murat Kekilli, Niran Ünsal, Elif Kaya, Emre Altınok, Ayben Ersoy, İpek Dinç gibi Türk müziğinin önemli isimleri sahne alacak. Geçmişten günümüze vefat eden tüm değerli sanatçıları anmak adına Türk müziğinin klasikleşmiş kült şarkıları Türkiye'nin önde gelen sanatçıları tarafından seslendirilirken, Toprak Sergen ve Semih Sergen ise geceye sunumlarıyla anlam katacak.

İpek Dinç

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Bodrum Belediye Başkanlığı'nın himayesinde, Çağdaş Holding, Bitci ve IMREX – Akropol ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek konserin organizasyonunu üstlenen Bora Gencer, "Sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiğimiz ve gerek sanatın gerekse sanatçıların ölümsüz olduğunu tüm insanlığa tekrar gösterebilmek için düzenlediğimiz bu önemli projede bizimle olan, sahnemizi paylaşan tüm sanatçı dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum. İlkini 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 'Elvedasız Şarkılar' konserinin ikincisini yeni normalleşme döneminin ilk ayında hayata geçirmekten mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu proje ile vefasız olmayı değil, vedasız olmayı seçtik. İstedik ki isimlerini kalplerimize, şarkılarını ruhumuza kazıdığımız sanatçılarımızı her yıl düzenlemeyi hedeflediğimiz konserlerle analım ve elde edeceğimiz gelirle de yüreklere dokunalım. Bodrum Antik Tiyatrosu'ndan yükselecek şarkılarla izleyicilerimizle birlikte tek yürek olup, kah neşeleneceğiz kah duygulanacağız. 19 Haziran'ı heyecanla bekliyorum" şeklinde konuştu

Bora Gencer

Zeki Müren, Müslüm Gürses, Kerim Tekin, Metin Ersoy, Ayten Alpman, Neşet Ertaş ve Kayahan'ın yüreklerimize kazınmış şarkılarının Türk müziğinin önde gelen sanatçıları tarafından seslendirileceği 'Elvedasız Şarkılar II' konseri, pandemi kapsamında alınan önlemlerden dolayı saat 19 - 21 arasında gerçekleşecek.