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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da feribot seferleri iptal edildi | Son dakika haberleri

        Bodrum'da feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli

        Muğla'nın Datça-Bodrum ile Bodrum-Datça ilçeleri arasında bugün ve yarın düzenlenecek olan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:10 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:10
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        Bodrum'da feribot seferleri iptal edildi
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        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresi için "fırtına" uyarısı yaptı.

        Uyarı ile birlikte vatandaşlara yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması çağrısı da yapıldı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, bugün ve yarın yapılması planlanan 09.00 Bodrum-Datça ile 15.00 Datça-Bodrum arası feribot seferinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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