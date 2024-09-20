Bodrum'da isale hattı patladı!

Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi'ndeki su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama dolayısıyla yolda büyük bir çukur oluşurken, çıkan tazyikli su yakındaki bir zincir marketin içine doldu.

Markette mahsur kalan 2 çalışan, bölgedeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

İhbarın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ürünlerin yerlere saçıldığı markette büyük çapta hasar meydana geldi.

Vatandaşlarca kurtarılan mağaza müdürü Aslı Gezgünç, gazetecilere, arkadaşıyla birlikte içeride olduğu sırada bir anda tazyikli suyun markete dolduğunu söyledi.