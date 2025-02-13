Bodrum'da isale hattı patladı, araç sürücüleri zor anlar yaşadı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı. Bölgeden geçen araç sürücüleri de zor anlar yaşadı
Giriş: 13.02.2025 - 13:29 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:29
Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı.
Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda saat 07.30 sıralarında kaldırımın altından geçen isale hattı patladı.
Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, bölgeden geçen araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
İhbarla bölgeye ulaşan belediye ekipleri, suyun akışını keserek onarım çalışması başlattı.
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