Bodrum'da kaçak iskelelere kepçe vuruldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Bodrum'da kaçak iskelelere kepçe vuruldu!
ABONE OL

Bodrum'da kaçak ve ruhsatsız iskeleler yıkılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen 61 iskele yıkıldı, 22 iskele ise sezon sonuna doğru yıkılacak

Bodrum'da kaçak iskelelere kepçe vuruldu!
DHA

Muğla Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinesinde, kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen kaçak iskelelerin yıkımı sürüyor.

DHA'nın haberine göre bu kapsamda, 2022 yılının başından itibaren Gümbet Mahallesi'nde 46, Bitez Mahallesi'nde 10 ve Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde 5 olmak üzere toplamda 61 kaçak iskele, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği tarafından Zabıta Müdürlüğü gözetiminde yıkıldı.

Bunun yanı sıra, Göltürkbükü Mahallesi'nde 20, Yahşi'de ise 2 olmak üzere 22 kaçak iskelenin sezon sonuna doğru yıkılması planlandı. Çoğunluğu tehlike arz eden ve yıkılmak üzere olan iskelelerin kaldırılmasıyla bölgedeki görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan ülke genelinde tüm kıyı bandında uygulanması zorunlu olan iskele genelgesine göre rekreatif amaçlı iskeleler için başlatılan denetimler, denize girmenin mümkün olduğu kumluk ve çakıllık kıyı alanlarında bulunan tüm iskeleleri kapsıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 22 Mayıs Pazar AYEDAŞ ve BEDAŞ ile İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
GÜNDEM İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı!
Son dakika: İstanbul'da hizmetliden evrak vurgunu! 2 milyon TL'lik vurgun yaptı
GÜNDEM Hizmetliden evrak vurgunu! 2 milyon TL'lik vurgun ...
Son dakika: Bursa'da dev makaron operasyonu! Tam 50 milyon adet
GÜNDEM Bursa'da dev makaron operasyonu! Tam 50 milyon adet
Son dakika: Motosikletin çarptığı Elif hemşire kurtarılamadı
GÜNDEM Motosikletin çarptığı Elif hemşire kurtarılamadı
Son dakika: Düğün konvoyunca feci kaza! Bahşiş isteyen çocuğa çarptı
GÜNDEM Düğün konvoyunca feci kaza! Bahşiş isteyen çocuğa ...
Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? 2022 Karneler ne zaman alınacak? yaz tatili başlangıcı
GÜNDEM Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili...
Taciz ateşi açan 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM Taciz ateşi açan 15 PKK'lı terörist etkisiz hale ...
Son dakika: Kadına şiddete taksici müdahale etti!
GÜNDEM Kadına şiddete taksici müdahale etti!
Son dakika: Bitlis'te, 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı - Bitlis haberleri
GÜNDEM Bitlis'te, 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı
Son dakika: Doktoru tehdit eden öğretmenin sağlık merkezi değiştirildi
GÜNDEM Doktoru tehdit eden öğretmen için karar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.