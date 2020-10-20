Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor - MUĞLA

AA

Yıkım kararları onaylanan yapıların büyük bir kısmı sahipleri tarafından yıkılıyor.Geçen yıldan bu yana yasal işlemleri tamamlanan 380 yapının yıkımı bitirildi. Bina, duvar, iskele, garaj, havuz, depo ve asansör gibi yapılardan oluşan kaçak yapıların yıkım işlemlerinin bir kısmı ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gözetiminde yapıldı.Tespiti yapılan 1600 kaçak yapının yıkımı için ise hukuki işlemlerin devam ettiği bildirildi.