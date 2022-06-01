Bodrum'da kamu çalışanları için konut yapılacak 0:00 / 0:00

AA

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürece Mahallesi'ndeki konumun bilgisini vererek, ilçede uzun yıllardır kamu çalışanlarının yaşadığı sorunu çözeceklerini belirtti.

LOJMAN ÇALIŞMALARI DA DEVAM EDECEK

Bodrum'da kamu çalışanlarının konut bulmakta zorlanmaları nedeniyle yaşadıkları sorunu Bakanlıklar nezdinde çözmek için girişimleri başlattıklarını vurgulayan Demir, ilk etapta 40 dönümlük bir alanda 200 konutun yapımı için tahsis işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti. Demir, ihtiyaca göre lojman çalışmalarının da devam edeceğini bildirdi.