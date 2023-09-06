Bodrum'da kamyonet su kanalına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkıp su kanalına çarpan kamyonetteki yolcu hayatını kaybetti.

Kaan C'nin kullandığı kamyonet, Emin Anter Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına çarptı.

KAMYONET AĞIR HASAR ALDI

Fotoğraf: İHA

AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan kamyonetin sürücüsü ile yolcu Ergün Geçgel yaralandı. İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: İHA

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan ve ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Geçgel müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.