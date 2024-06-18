Bodrum'da kamyonetle çarpışan motosikletli öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Yalıkavak Mahallesi Geriş Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonet ile karşı yönden gelen Kubilay Sak yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Motosikletin sürücüsü çarpmanın şiddetiyle savrulurken, aracı da kamyonetin altına girdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Sak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sak'ın cansız bedeni, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.