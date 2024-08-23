Bodrum'da kokuyu önlemek için önlem

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha temiz ve yaşanabilir bir Bodrum için yarımada genelinde çalışmalarını kesintisiz sürdürdü.

Çevre kirliliğine ve kötü kokulara neden olan çöplerle ilgili yeni önlem alan ekipler, "çöp saati" uygulamasının yanı sıra işletmelere dağıtılan tekerlekli çöp konteynerleriyle çevre kirliliği ve kötü kokunun önüne geçmeyi hedefliyor.

REKLAM Çarşı Mahallesi'nde bulunan manavlar, balıkçılar ve restoranların kullandığı sabit çöp konteynerleri, çevre kirliliği ve kötü koku yaydığı gerekçesiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı. Çöp konteynerlerinin kaldırıldığı bu alanlar, ekipler tarafından yıkanarak temizlendi.

Pilot bölge olarak seçilen Çarşı Mahallesi'ndeki 20 işletmeye, Bodrum Belediyesi tarafından 120 litrelik tekerlekli çöp konteynerleri dağıtıldı. Ekipler işletme sahiplerine gerekli bilgilendirmeleri yaparak, belirlenen saatlerde çöp konteynerlerini işletme önüne çıkarmaları tebliğ edildi.