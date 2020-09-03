Bodrum'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

AA

Ortakent Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Nergis Kılınç'ın veteriner kliniğin önüne park etmeye çalıştığı 06 BE 581 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kuaför dükkanına girdi.

Kaza nedeniyle işletmede ve otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde otomobilin işletmeye çarparak bir bölümünün içeriye girmesi yer aldı. Ayrıca dışarıda bulunan iki kişinin kazayı yara almadan atlatması da görüntülere yansıdı.

Sürücü Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasta yavru köpeklerini veterinere getirdiğini, park etmeye çalıştığı sırada otomobilinin bir anda kontrolden çıktığını ve işletmeye girdiğini anlattı.

İşletme yetkilisi Emine Alandağ da kazanın içeride müşterilerinin olduğu sırada yaşandığını belirterek, çok korktuklarını ifade etti.