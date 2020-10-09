Bodrum'da koylarda çevre temizliği yapıldı

AA

Bodrum Belediyesince, turizm sezonunda tekneler ve tatilcilerin yoğunlukta tercih ettiği mavi ile yeşilin buluştuğu Cennet Koy, Kissebükü, Şeytan Deresi, Kabakum ve Çatal Ada gibi birçok koyda, temizlik çalışması yürütüldü.

Eğlenceli zaman geçirmek için koylara giden misafirlerin maskelerini ağaç dallarına astıkları görüldü. Koylardaki pet şişeler ve poşetler toplandı.

Yaklaşık 75 torba çöp, doğadan alındı. Toplanan atıklar kamyonetlerle 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan temizlik çalışması havadan da görüntülendi.